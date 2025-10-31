Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın üç yıllık aşkı eylül başında sona ermişti. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermediği için ilişkinin bittiği iddia edilmişti. Ayrılığa dair asla konuşmayan Erçel tüm dikkatini kariyerine verdi.

'Aşk ve Gözyaşı' dizisiyle ekranlara dönen Erçel, geçen günlerde de İngiliz futbol efsanesi David Beckham ile Katar'ın tanıtım reklam filminde yer aldı.

Katar Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım filminin çekimleri Hamad Havalimanı'nda tamamlandı.

Filmde; Tunuslu tenisçi Uns Cabir, Japon şef Nobu Matsuhisa, dünya ve olimpiyat şampiyonu İngiliz atlet Mo Farah, Hintli rock yıldızı Anirudh Ravichand de yer aldı.