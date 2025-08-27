3 yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile cemiyetin gözde bekârlarından Hakan Sabancı'nın ilişkisi sona erdi.

Erçel, Instagram sayfasından Sabancı'nın fotoğraflarını kaldırdı. İddiaya göre ayrılığa yol açan, "evlilik krizi" oldu.

Hande Erçel artık ilişkilerini nikâh masasına taşımak istiyor, Sabancı da buna sıcak bakıyordu. Ancak genç sosyetiğin annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermemesi ilişkinin sonunu getirdi.

"İLK TEPKİ KIZGINLIK"

Arzu Sabancı ayrılığın ardından "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" şeklinde bir paylaşım yaptı. Sabancı'nın bu paylaşımının, ilişkisinin bitmesine yol açtığı için kendisine kızan oğlu Hakan Sabancı'ya yönelik olduğu konuşuluyor.

Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i ailesine uygun görmediği söyleniyor.

AYRILIK SONRASI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA

Herkes çiftin açıklama yapmasını beklerken Hakan Sabancı önceki akşam bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Sabancı'nın keyfi yerindeydi.