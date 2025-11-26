Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın üç yıllık aşkı üç ay önce sona ermişti. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermediği için ilişkinin bittiği iddia edilmişti.

Ayrılığa dair asla konuşmayan Erçel önceki akşam 32. yaşını yakın dostlarıyla birlikte kutladı.

Doğum günü eğlencesinin ardından konuşan Erçel "Bu yıl harika şeyler kattı bana. Ne dilediysem gerçekleşen bir yaş oldu" dedi.

"ÇOK YALNIZIM"

Erçel, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Çok yalnızım, hayatımda kimse yok" yanıtını verdi.

"BİR DAHA O YOLLARI AYNI HEVESLE ÖYLE BİR YÜRÜRÜM Kİ..."

Öte yandan doğum gününe özel kareleri Instagram'da paylaşan Erçel'in "Bir daha o yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazılı pastası sosyal medya kullanıcıları tarafından Hakan Sabancı'ya gönderme olarak yorumlandı.