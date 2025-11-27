

Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden Hande Erçel, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettiriyor.

Erçel, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

25 Kasım'da yayınlanacak olan 'İki dünya bir dilek' filminin Rusya'daki galası için önceki gün soluğu Moskova'da alan oyuncu, korumalarla birlikte alana doğru ilerlerken kendisine yaklaşmaya çalışan küçük bir hayranını fark etti.

Hande Erçel, korumasının minik hayranına karşı sergilediği kaba tavrını görünce hemen müdahalede bulundu, "Hey hey hey. Stop" diyerek tepki gösterdi. Minik kızı kendisine yaklaştırdı ve onu nazikçe önüne aldı.

Oyuncunun bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.