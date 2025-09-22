Rusya'nın önde gelen çevrimiçi sinema platformu Kion ve medya analiz şirketi Medialogia, 'Sinemanın En Güzel Oyuncuları'nı seçti. Rus oyuncu Yuliya Snigir, ilk sırada yer aldı.

Hande Erçel de listeye giren oyuncular arasında bulunuyor. Listeye 6'ncı sıradan giren Erçel'i Hollywood'un yıldız isimleri Jennifer Aniston, Eva Longoria, Margot Robbie ve Sara Jessica Parker takip etti.

Bu durum Erçel'in uluslararası alandaki popülerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlk 10'da yer alan diğer isimler şöyle:

3- Marina Aleksandrova (43)

4- Anna Çipovskaya (38)

5- Lyubov Aksyonova (35)

6- Hande Erçel (31)

7- Jennifer Aniston (56)

8- Eva Longoria (50)

9- Margo Robbie (35)

10- Sara Jessica Parker (60)

RUSYA'DA BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Hande Erçel, geçen aylarda partneri Barış Arduç ile 'Rüzgara Bırak' filminin Moskova galasına katılmış, Rus hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılanmıştı.

Galada verdikleri pozlar ve hayranlarının sevgisi, Erçel'in Rusya'da ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını kanıtlamıştı.

Hande Erçel, Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olmayı sürdürüyor...

Ünlü oyuncu şimdilerde ise 'Aşk ve Gözyaşı' dizisinde boy gösteriyor.

1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu.