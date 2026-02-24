Uzun süreli ilişkilerini noktalayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinde ayrılığın yankıları magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor. İki taraf da özel hayatlarıyla ilgili sessizliğini korurken, ünlü oyuncu Hande Erçel'in günlük rutininde radikal değişikliklere gittiği iddia edildi.
EMİRGAN BÖLGESİNE GİTMEMEYE ÖZEN GÖSTERİYOR
Takvim gazetesinden Ufuk Özcan'ın iddiasına göre Erçel, eski sevgilisinin yaşam alanı olan ve ilişki süresince birlikte sıkça vakit geçirdikleri Emirgan semtine adım atmamaya çalışıyor. Ünlü ismin, geçmişteki anıların yoğun olduğu ve Sabancı ile karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğu bu bölgedeki mekanlardan özellikle uzak durduğu belirtiliyor.
İŞ GÖRÜŞMESİNİN YAPILACAĞI MEKANI DEĞİŞTİRTTİ
İddialara göre, Erçel için Emirgan sahilindeki popüler bir restoranda önemli bir iş görüşmesi organize edildi. Ancak mekanın ismini duyan ünlü oyuncu, geçmişte eski sevgilisiyle sıkça gittikleri bu lokasyonda pişti olma riskini almak istemedi.
Toplantının başka bir semte alınması konusunda ısrarcı olan Erçel'in mekanı değiştirttiği öne sürüldü.