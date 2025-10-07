Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın üç yıllık aşkı eylül başında sona ermişti. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermediği için ilişkinin bittiği iddia edilmişti. Ayrılığa dair asla konuşmayan Erçel tüm dikkatini kariyerine verdi.

'Aşk ve Gözyaşı' dizisiyle ekranlara dönen Erçel, Grazia İtalya dergisine verdiği röportajla adından söz ettirdi.

"ŞÖHRET BASKI DEĞİL SORUMLULUK"

Özel bir çekim gerçekleştiren dergi, oyuncuyu yeni sayısının kapağına taşıdı. Erçel, dergideki röportajında hakkında merak edilenleri anlattı. İşte röportajdan öne çıkan bölümler:

Ailenizde hayat seçimlerinizde ve kariyerinizde size en çok ilham veren kimdi?

Annem her zaman en büyük destekçim oldu. Şimdi bile, gökyüzünden beni izlediğini biliyorum ve bana rehberlik ettiğini ve ihtiyacım olan cevapları gönderdiğini hâlâ hissedebiliyorum.

Modayla ilişkiniz nasıl?

Benim için moda her zaman gizli bir dil, duygularımı, ruh hallerimi ve her zaman kelimelere dökemediğim yanlarımı ifade etmenin yolu olmuştur.

Onsuz yaşayamayacağınız bir giysi veya aksesuvar var mı?

Küpeler olmadan asla yaşayamam. Küçük bir detay ama kendimi tamamlanmış hissettiriyorlar.

Ünlü olmak büyük bir baskıyı beraberinde getiriyor. Popüler Hande ile özel hayatınızdaki Hande arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz?

Şöhreti baskı olarak değil, bir sorumluluk olarak görüyorum. İnsanların hayatlarına dokunup ilham verebilmem bana güç veriyor. Belirli anları sadece kendim ve sevdiklerim için ayırıyorum. Bu özel alanı koruyarak denge sağlayabiliyorum.

"SERGİ AÇACAĞIM"

Gerçekleştirmediğiniz bir hayaliniz var mı?

Oyuncu olarak sınırlarımı gerçekten zorlayabileceğim uluslararası bir projede yer almayı hayal ediyorum. Kişisel olarak ise en büyük hedeflerimden biri sergi açmak.

Hâlâ resim yapıyor musunuz?

Evet. Yakın zamanda bir stüdyo açtım ve şu anda kişisel sergim için hazırlanıyorum.