Menajeri Ayşe Barım'ı mahkemede yalnız bırakmayan Hande Erçel, Barım için alınan karar sonrası gözyaşlarına boğulmuştu. Erçel'in üzüntüsü kısa sürdü. Sevgilisi Hakan Sabancı ile Bordum Yalıkavak Marina'da görüntülenen Erçel'in keyfinin yerinde olduğu dikkat çekti.
SOLUĞU YUNAN ADALARI'NDA ALDILAR
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Yunan Adaları'nda tatil yapacak olan sevgililer, lüks teknelerinde ulaşmak için bindikleri botta görüntülendi.
KRİZ KISA SÜRDÜ
Geçen günlerde ilişkilerinde kriz çıktığı iddia edilen çift, kısa sürede aradaki buzu eritmişti.