Spiker ve sunucu Hande Sarıoğlu, adının bazı medya iddiaları ve uyuşturucu operasyonlarıyla ilişkilendirilmesine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Sarıoğlu, tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’a da seslenerek, adı geçen kişilerle hiçbir ortamda bir araya gelmediğini ifade etti.

Sarıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Ben Hande Sarıoğlu 2010 yılından beri sunuculuk spikerlik yaptığım bu camiada, ne bir kanal yöneticisi, ne bir popçu, ne bir topçu, ne bir oyuncu, onlarcasıyla tanışmış biri olarak, tanıyanlar da tanışanlar da çok iyi bilirler ki, bir Allah'ın kulu bana ulaşamamıştır.

-Kimse benden yüz bulamamıştır. Ben ne onların yaşantılarına tamah ettim ne de ortamlarına"

Kendisine yöneltilen iddiaları “iftira” olarak nitelendiren Sarıoğlu, sektördeki tüm tanıdıklarına seslendi:

-Beni nasıl bilirdiniz. İstisnasız herkesten, arkadaşlarım dahil benimle tanışan herkesten hakkımda ne biliyorsunuz, ben nasıl bir insanım, tek tek duyacağım, yazacaksınız. Beni iftiracı adiler değil, siz anlatacaksınız.

-Habertürk 2018 mayıs işe giriş 2020 mart işten çıkış. Hakkımda çıkan tüm iftiralara karşı dimdik buradayım.

-Hepinizin karşısındayım. Bana iftira atan gizli tanık senin hiç mi haysiyetin onurun insanlığın yok. Ama hayatımı senin gibi yalancıların iftiralarına bırakmam.

ERSOY'A SESLENDİ

-Şimdi gelelim olayın baş kahramanı adının altında ezilen MEHMET AKİF ERSOY'a...

-Ne halt yediysen yedin, kimlerle ne karıştırdıysan karıştırdın, ama beni bu işe karıştıramazsın.

-Siyaset ayağıyla yazdığın mektupları, gönderdiğin kamuoyu mesajlarını geçeceksin. Beni yazacaksın ERSOY. Benim adıma yazacaksın. 2 erkek evlat sahibisin. Onların yüzü suyu hürmetine yazacaksın gerçekleri.

-Ulan ben 2018-2020 yılları arasında Habertürk'te çalışmışım. Akif, sen o zaman daha spikersin, öyle Genel Yayın Yönetmenliği falan bi gücün yok daha. Ben ne ara senin ortamına gelmişim.

-Bir kere dahi ben seninle herhangi bir ortamda o adı geçen kişilerle bir araya geldim mi söyleee! Ulan bana annen mi yoksa Akif mi daha imanlı, 5 vakit abdestli namazlı mı diye sorsalar ben seni derdim ulan.

-Sen kendine, hayatına ihanet ettin. Benim gibi doğru dürüst insana ihanet edemezsin. Yazacaksın Akif, kim ne yaptıysa hepsini yazacaksın. Yapanları yazacaksın.

-O ortamlarda bulunanları yazacaksın ki öyle iftira atanlara kalmayacak benim adım, doğruları anlatıp, benim üstümdeki bu kirli iftiraları kaldıracaksın.

-Benim anama babama abime bir isim borcun var. İki cihanda elim yakanda, yazacaksın Akif, ben nasıl bir insanım, tüm kamuoyuna tüm gazetecilere benim adıma mektup yazıp anlatacaksın.