Kainat Güzellik Yarışması'nda ilk 30'a giremeyen Ceren Arslan, yarışmada hakkının yendiğini söylemişti.

Arslan, 1'inci seçilen Fatima Bosch Fernandez'e, babası Bernardo Bosch'un Miss Universe CEO'su Raul Rocha ile iş bağlantısı olduğundan torpil yapıldığı iddiası için şöyle konuşmuştu:

"Evet, ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Bunları daha sonra belgelerle konuşacağım, kanıtlı şekilde. İlk 30'da olmayı kesinlikle hak ediyordum. Türk halkının verdiği oylar bile bunu başlı başına hak ediyor. Bir yarışmacı düşünün; dört-beş kategoride birinci oluyor. Ama o kişiyi ilk 30'a almayan bir kurul vardı."

Türkiye'ye dönen Ceren Arslan, önceki akşam şarkıcı Hande Yener'in İstanbul'da bir mekanda verdiği konsere katıldı.

"ÇOK GÜZELSİN"

Arslan'ı sahneye çıkaran Yener "Çok güzelsin, bayrağımızı uluslararası bir platformda ne güzel dalgalandırdın. Önemli olan duruştur, sen de çok güzel bir duruş sergiledin" dedi.