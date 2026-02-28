Kış aylarının gelmesiyle birlikte İngiltere'de ev sahiplerini "davetsiz misafir" telaşı sardı. Uzmanlar, dondurucu soğuklar ve aşırı gıda tüketimi nedeniyle fare istilalarına karşı acil uyarı yayımladı. İnternet verileri ise durumun ciddiyetini kanıtlar nitelikte, "fareden kurtulma yolları" aramaları son dönemde tam yüzde 5 bin artış gösterdi.

İşte atık yönetimi uzmanlarının önerileri ve bu istilaya karşı evinizi bir kaleye dönüştürecek stratejiler:

1. Bahçenize nane dikin

Kemirgenlerle mücadelede kimyasal ilaçlardan önce doğanın gücüne başvurmak mümkün. Atık yönetimi şirketi WeWaste, farelerin son derece hassas koku alma duyularına vurgu yaparak şu önerilerde bulundu:

Fareler, nanenin keskin kokusundan nefret eder. Bahçeye nane dikmek veya giriş eşiklerine nane/okaliptüs yağı damlatmak doğal bir bariyer oluşturur.

Dolap içlerine ve çatlaklara serpilen acı kırmızı biber, farelerin o bölgeden uzaklaşmasını sağlar.

Uzmanlar, çevrede açık bir besin kaynağı varsa, farelerin bir süre sonra bu kokulara bağışıklık kazanıp içeri sızabileceğini hatırlatıyor.

2. Gıda kaynaklarını kurutmak

Doğal kovucular tek başına yeterli değil. Fareleri evinize çeken asıl neden "açlık" ve "barınma" ihtiyacıdır. İstilayı durdurmak için şu adımlar kritik rol oynuyor: Gece boyunca dışarıda bırakılan mama kapları, fareler için adeta bir davetiyedir. Bayram döneminde artan yemek artıkları, sızdırmaz konteynerlerde saklanmalı ve çöpler ağzı sıkıca kapalı şekilde muhafaza edilmelidir.

3. Giriş noktalarını "bulaşık teli" ile kapatın

Profesyonel ilaçlama uzmanlarının en etkili tavsiyelerinden biri bulaşık teli kullanımıdır.

Fareler, plastik, ahşap ve hatta bazı yumuşak metalleri kemirerek kendilerine yol açabilir ancak bulaşık teli kemirmeleri imkansız. Bu sert lifler dişlerine zarar verir ve canlarını yakar. Duvarlardaki boru girişlerini, süpürgelik çatlaklarını ve kablo kanallarını çelik yünle doldurup üzerini alçı veya dolgu malzemesiyle kapatmak, fiziksel bir engel oluşturmanın en kalıcı yolu.