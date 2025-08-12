Hanedanın kaldırılmasıyla aile hükmü alan Osmanoğlu ailesinin önemli isimlerinden Nurhan Osmanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zam çağrısına tepki gösterdi.
Nurhan Osmanoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
#Memur ve memur emeklilerine yapılan zam teklifi, mevcut ekonomik şartlar, enflasyon ve geçim maliyetleri karşısında oldukça yetersiz.
Sn. Cumhurbaşkanımızın teklifi yeniden gözden geçirerek hakkaniyetli bir revize yapılmasını sağlaması gerekiyor.
Enflasyona ezdirmeyin vatandaşı.
Ülkedeki ekonomik gerçekler ortadayken, böylesine düşük bir teklif ne enflasyonu telafi eder ne de alım gücünü korur. Vatandaşın mutfağındaki yangın büyük.
Sn. Cumhurbaşkanımız cari harcamaları azaltacak tedbirler alınmalı ve bu yangın söndürmelidir."