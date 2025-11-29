Evde sıklıkla kullanılan mutfak ve banyo musluk başlıklarıyla ilgili önemli bir uyarı geldi. Uzmanlar, piyasada “paslanmaz çelik” veya “krom kaplama” olarak satılan bazı musluk başlıklarında zararlı metal alaşımlar tespit edildiğini duyurdu. Bu ürünlerin suyla temas ettiğinde ağır metal sızıntısına yol açabileceği belirtildi.

Son dönemde özellikle internet üzerinden satılan ucuz musluk başlıklarında standart dışı üretimlerin arttığına dikkat çekildi. Bu tarz ürünlerde, görünüş olarak paslanmaz çeliği taklit eden ancak içinde yüksek miktarda kurşun, nikel ve çinko alaşımları barındıran materyaller kullanılıyor.

RİSKİ, SUDA AĞIR METAL BIRAKMASI

İçme suyu güvenliği üzerine çalışan çevre sağlığı uzmanı Dr. Emily Carter, ürünlerle ilgili şu uyarıda bulundu:

“Bu tip musluk başlıklarında kullanılan düşük kalite alaşımlar zamanla suya ağır metal karıştırabiliyor. Kurşun ve nikel özellikle çocuklarda ve hamilelerde ciddi sağlık riskleri oluşturur. Su berrak görünse bile içeriğindeki metaller mikroskobiktir ve fark edilmez.”

Dr. Carter, metal sızıntısının uzun vadede böbrek fonksiyonlarını, deri sağlığını ve bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

NASIL ANLAŞILIR?

TSE standardı olmayan bu başlıkların dışı parlak ve kaliteli görünse de, iç yüzeyinde kullanılan alaşımın tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. Uzmanlara göre tüketiciler, özellikle çok ucuz fiyatlı ürünlerden uzak durmalı.

Uzmanların önerdiği bazı işaretler şöyle: Ürün açıklamasında “TSE”, “304/316 paslanmaz çelik” ibaresi yoksa dikkat edilmeli. Musluk başlığı olduğundan fazla hafifse, iç malzeme büyük ihtimalle düşük kalite alaşımdır. Boyası birkaç ay içinde atıyorsa ürün güvenilir değildir. Su akışı sırasında metalik koku geliyorsa hemen kullanımı bırakın.

GÜVENDİĞİNİZ MARKAYI KULLANIN UYARISI

Dr. Carter, vatandaşlara uyarı yaparken, “Piyasadaki bazı musluk başlıkları içme suyu temasına uygun değil. Kullandığınız musluk başlığının güvenilir bir marka olduğundan emin olun. Şüpheli bir ürünü derhal değiştirin” ifadelerine yer verdi.