Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Ani ısınma ile birlikte uzmanlar, özellikle ısı yalıtımı yüksek binaların birer "ısı tuzağına" dönüşebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sıcak hava dalgasının etkisi artarken, yaşam alanlarını serin tutmak ve sağlığı korumak için alınabilecek stratejik önlemler ise şöyle sıralandı:

Güneş Işığını Kaynağında Engelleyin

Güneşin en dik geldiği saatlerde pencereleri kapalı tutmak, sanılanın aksine içeriyi daha serin tutuyor. Özellikle güneş alan cephelerde açık renkli ve kalın perdelerin veya jaluzilerin gün boyu kapalı tutulması, ısının içeri girmesini %80 oranında azaltıyor.

Stratejik Havalandırma ve Kapı Yönetimi

Dışarıdaki hava, iç mekandan daha sıcak olduğunda pencereleri açmak evin içini ısıtacaktır. Havalandırma işleminin sadece sabahın erken saatlerinde veya gece geç vakitlerde yapılması önerildi. Ayrıca, vantilatör kullanılan odalarda kapıları kapalı tutmak, soğutma etkisini belirli bir alana odaklayarak daha verimli sonuçlar veriyor.

Nem Kontrolü

Havanın aşırı boğucu ve ağır hissedildiği durumlarda nem alma cihazları kullanılması tavsiye ediliyor. Havadaki fazla nemin çekilmesi, cildin daha rahat nefes almasını sağlayarak hissedilen sıcaklığı düşürüyor.

KİŞİSEL SERİNLEME YÖNTEMLERİ

Doğal Lifli Kıyafetler: Sentetik kumaşlar yerine pamuk ve keten gibi terletmeyen, hava geçiren doğal lifli kıyafetler tercih edilmelidir.

Hızlı Soğuma Noktaları: Vücut ısısını hızla düşürmek için el bileklerine, ayaklara veya enseye soğuk kompres uygulanması etkili bir yöntemdir.

Beslenme ve Sıvı Tüketimi: Vücudun su dengesini korumak için susama hissi beklenmeden su tüketilmeli, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

MEVSİMSEL GÖRÜNÜM

Meteoroloji uzmanları, yüksek basınç sisteminin etkisiyle güneşli ve kuru havanın önümüzdeki haftalarda da yer yer devam edeceğini öngörüyor. Bölgesel olarak kısa süreli rüzgar ve sıcaklık dalgalanmaları beklense de, genel eğilimin mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıldı.