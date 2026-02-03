Avrupa genelinde asgari ücretler ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterirken, 2026 yılı başı itibarıyla açıklanan veriler milyonlarca çalışan için belirleyici oldu.

Euronews'in, Eurostat verilerine dayandırdığı tahminlere göre 22 AB ülkesinde yaklaşık 12,8 milyon kişi asgari ücretle ya da daha düşük bir gelirle çalışıyor.

EN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET UKRAYNA'DA

AB üyesi ülkeler arasında aylık brüt asgari ücret Bulgaristan’da 620 eurodan Lüksemburg’da 2 bin 704 euroya kadar uzanıyor.

Aday ülkeler de dahil edildiğinde tablo daha da genişliyor. Ukrayna 173 euro ile en düşük seviyede yer alırken, Moldova 319 euro ile onu izliyor. Böylece Avrupa genelinde asgari ücretlerde hem bölgesel hem de ekonomik açıdan belirgin bir uçurum ortaya çıkıyor.

BEŞ ÜLKEDE 2 BİN EUROYU AŞIYOR

Beş AB ülkesinde asgari ücret 2 bin euronun üzerine çıkmış durumda. Lüksemburg’un yanı sıra İrlanda (2 bin 391 euro), Almanya (2 bin 343 euro), Hollanda (2 bin 295 euro) ve Belçika (2 bin 112 euro) bu üst grupta yer alıyor.

Bu grubun hemen altında ise Fransa bin 823 euro ile bulunuyor. İspanya’da ise asgari ücret bin 381 euro seviyesinde; bu durum komşu ülkeler arasında bile ciddi farklar olduğunu gösteriyor.

İspanya, Slovenya, Litvanya, Polonya, Güney Kıbrıs, Portekiz, Hırvatistan ve Yunanistan orta grubu oluşturuyor ve bu ülkeler arasındaki farklar görece daha sınırlı kalıyor.

15 ÜLKEDE BİN EURONUN ALTINDA

29 ülkenin yer aldığı karşılaştırmada, 15 ülkede asgari ücret bin euronun altında bulunuyor. Bu en düşük grupta tüm AB aday ülkeleri yer alırken bazı Doğu Avrupa ülkeleri de bu listeye dahil.

Örneğin Çekya’da asgari ücret 924 euro, Macaristan’da 838 euro, Romanya’da 795 euro, Türkiye’de yaklaşık 654 euro ve Arnavutluk’ta 517 euro seviyesinde.

TÜRKİYE'NİN YERİ BELLİ OLDU

Türkiye’de brüt asgari ücretin 33 bin 30 TL olarak açıklandığı dönemde euro karşılığı 654 euroya denk gelirken, son bir ayda Euro/TL kurundaki yükseliş nedeniyle bu değer 642 euro civarına geriledi. Buna rağmen Türkiye, Sırbistan (744 euro) ve Karadağ (670 euro) ile birlikte Bulgaristan’ın üzerinde yer alıyor.

SATIN ALMA GÜCÜNDE DURUM NASIL?

Nominal euro rakamları ülkeler arasındaki farkı net biçimde ortaya koysa da satın alma gücü standartları (SAGP/PPS) dikkate alındığında tablo kısmen değişiyor.

Yaşam maliyetleri ülkeden ülkeye büyük farklılık gösterdiği için, ücretler satın alma gücüne göre ayarlandığında aradaki uçurum belirgin biçimde daralıyor. SAGP, teorik olarak her ülkede aynı mal ve hizmet sepetini satın alabilmeyi temsil eden yapay bir para birimi üzerinden hesaplanıyor.

SATIN ALMA GÜCÜNE GÖRE TÜRKİYE ÜÇ BASAMAK İLERLİYOR

Bu ölçüte göre 22 AB ülkesinde asgari ücret SAGP bazında Estonya’da 886’dan Almanya’da bin 157’ye kadar çıkıyor. Sıralamalarda bazı değişiklikler yaşansa da euro ve SAGP bazında ilk dokuz ülke aynı kalıyor.

Arnavutluk hariç AB aday ülkeleri SAGP hesaplamasında daha iyi bir performans sergileyerek bazı AB ülkelerini geride bırakıyor.

Sıralama değişimlerinde en dikkat çekici yükselişi Romanya yapıyor; euro bazında 20’nci sıradayken SAGP’ye göre 12’nciliğe çıkıyor.

Kuzey Makedonya 26’ncılıktan 20’nciliğe, Sırbistan 22’ncilikten 17’nciliğe yükselirken Türkiye de üç basamak ilerliyor. Buna karşılık Çekya ve Estonya sekiz sıra gerileyerek en büyük düşüşü yaşayan ülkeler oluyor. Öte yandan İtalya, Avusturya ile İsveç, Danimarka ve Finlandiya’da yasal bir asgari ücret bulunmuyor.