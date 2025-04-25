Koç: Züğürt Ağa (Şener Şen) / Züğürt Ağa
Gözü kara ve mücadeleci Koç burcu, cesur duruşunu Züğürt Ağa’nın dik başlılığıyla ortaya koyuyor. Liderlik damarının sinema perdesindeki yansıması.
Boğa: Asya (Türkan Şoray) / Selvi Boylum Al Yazmalım
Tutkulu bir aşkın sabırlı bekleyeni… Sadakat, değerler ve kalbin pusulası. Boğa’nın sevdiklerine bağlılığı, Asya’nın gözlerinde hayat buluyor.
İkizler: Feride (Müjde Ar) / Arabesk
Hızlı düşünen, esprili, değişken ve renkli... İkizler’in zekâsı ve mizah anlayışı Feride karakterinde zirveye çıkıyor. Her hali ayrı bir macera.
Yengeç: Gülsüm Ana (Yıldız Kenter) / Gülsüm Ana
Anaç, duygusal ve koruyucu bir ruh… Yengeç burcu, fedakârlığı ve içsel gücüyle Gülsüm Ana’nın sıcacık kalbinde yankı buluyor.
Aslan: Badi Ekrem (Şener Şen) / Hababam Sınıfı
Otoriter, gösterişli ve sahnenin yıldızı… Aslan burcu, Badi Ekrem’in girdiği her ortamda dikkat çeken liderliğiyle kendini gösteriyor.
Başak: Nazlı (Hülya Koçyiğit) / Derman
Titizlik, sorumluluk ve özveri... Başak burcu, Nazlı karakterinin çalışkan ve düzenli dünyasında hayat buluyor.
Terazi: Müjde Ar / Ah Belinda
Zarafet, denge ve estetik… Terazi burcu, Müjde Ar’ın rolündeki ikilemler ve zarif isyanıyla ekrana yansıyor. Dış dünyayla içsel denge arasında kalmış bir ruh.
Akrep: İffet (Müjde Ar) / İffet
Derin duygular, tutku ve dönüşüm… Akrep burcu, intikamla gelen dönüşüm hikâyesini İffet karakteriyle simgeliyor.
Yay: Şaban (Kemal Sunal) / Hababam Sınıfı
Neşeli, özgür ruhlu ve iyimser… Yay burcunun hayata bakışı, Şaban’ın gülümseten hikâyelerinde vücut buluyor. Kural tanımaz ama kalbi tertemiz.
Oğlak: Ali Rıza Bey (Haluk Bilginer) / Babam ve Oğlum
Sert ama adil, mesafeli ama özünde sevgi dolu… Oğlak burcunun sorumluluk duygusu, Ali Rıza Bey’in vakur duruşunda yankılanıyor.
Kova: Emrah (Tarık Akan) / Canım Kardeşim
İnsancıl, farklı düşünen ve duyarlı... Kova burcu, Emrah karakterinde toplumun dışına itilmiş ama içsel ideallerle yüklü bir genç olarak karşımıza çıkıyor.
Balık: Suat (Halit Akçatepe) / Hababam Sınıfı Uyanıyor
Hayalperest, sezgisel ve romantik... Balık burcu, Suat’ın hayalci bakışlarında ve duygusal derinliğinde hayat buluyor.