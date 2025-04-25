Koç: Züğürt Ağa (Şener Şen) / Züğürt Ağa

Gözü kara ve mücadeleci Koç burcu, cesur duruşunu Züğürt Ağa’nın dik başlılığıyla ortaya koyuyor. Liderlik damarının sinema perdesindeki yansıması.

Boğa: Asya (Türkan Şoray) / Selvi Boylum Al Yazmalım

Tutkulu bir aşkın sabırlı bekleyeni… Sadakat, değerler ve kalbin pusulası. Boğa’nın sevdiklerine bağlılığı, Asya’nın gözlerinde hayat buluyor.

İkizler: Feride (Müjde Ar) / Arabesk

Hızlı düşünen, esprili, değişken ve renkli... İkizler’in zekâsı ve mizah anlayışı Feride karakterinde zirveye çıkıyor. Her hali ayrı bir macera.

Yengeç: Gülsüm Ana (Yıldız Kenter) / Gülsüm Ana

Anaç, duygusal ve koruyucu bir ruh… Yengeç burcu, fedakârlığı ve içsel gücüyle Gülsüm Ana’nın sıcacık kalbinde yankı buluyor.

Aslan: Badi Ekrem (Şener Şen) / Hababam Sınıfı

Otoriter, gösterişli ve sahnenin yıldızı… Aslan burcu, Badi Ekrem’in girdiği her ortamda dikkat çeken liderliğiyle kendini gösteriyor.

Başak: Nazlı (Hülya Koçyiğit) / Derman

Titizlik, sorumluluk ve özveri... Başak burcu, Nazlı karakterinin çalışkan ve düzenli dünyasında hayat buluyor.

Terazi: Müjde Ar / Ah Belinda

Zarafet, denge ve estetik… Terazi burcu, Müjde Ar’ın rolündeki ikilemler ve zarif isyanıyla ekrana yansıyor. Dış dünyayla içsel denge arasında kalmış bir ruh.

Akrep: İffet (Müjde Ar) / İffet

Derin duygular, tutku ve dönüşüm… Akrep burcu, intikamla gelen dönüşüm hikâyesini İffet karakteriyle simgeliyor.

Yay: Şaban (Kemal Sunal) / Hababam Sınıfı

Neşeli, özgür ruhlu ve iyimser… Yay burcunun hayata bakışı, Şaban’ın gülümseten hikâyelerinde vücut buluyor. Kural tanımaz ama kalbi tertemiz.

Oğlak: Ali Rıza Bey (Haluk Bilginer) / Babam ve Oğlum

Sert ama adil, mesafeli ama özünde sevgi dolu… Oğlak burcunun sorumluluk duygusu, Ali Rıza Bey’in vakur duruşunda yankılanıyor.

Kova: Emrah (Tarık Akan) / Canım Kardeşim

İnsancıl, farklı düşünen ve duyarlı... Kova burcu, Emrah karakterinde toplumun dışına itilmiş ama içsel ideallerle yüklü bir genç olarak karşımıza çıkıyor.

Balık: Suat (Halit Akçatepe) / Hababam Sınıfı Uyanıyor

Hayalperest, sezgisel ve romantik... Balık burcu, Suat’ın hayalci bakışlarında ve duygusal derinliğinde hayat buluyor.