Türkiye adaleti mumla ararken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı dönemi, AKP’yi kurduğu 2001 yılı ile Cumhurbaşkanlığı seçildikten sonra yaptığı 3 ayrı konuşma yeniden akıllara geldi. Erdoğan’ın geçmişte, adalet hakkındaki sözleri, günümüzde yargıda yaşananlarla tezat oluşturuyor.

İşte bu örnekler:

Erdoğan 1998’de İBB Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra gazeteci Mehmet Ali Birand’ın sunduğu 32. Gün’e katıldı ve Refah Partisi’nin kapatılmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Erdoğan o dönem “Eyleme dönüşmediği sürece ben fikri ve düşünceyi suç kabul etmiyorum” diye düşünüyordu. Bugün tvitle fikirlerini açıklayan onlarca kişi tutuklanıp yargılanıyor. Saymak gerekirse gazeteci tek başına gazeteci Fatih Altaylı yeter, videosundaki iki kelime nedeniyle olmayacak suçlamalarla tutuklu yatıyor, Ayşe Barım ise, ikinci kez tutuklanıyor.

1998: “Eyleme dönüşmediği sürece ben fikri ve düşünceyi suç kabul etmiyorum” dedi. Erdoğan bu düşüncesini Refah Partisi’nin kapatılmasıyla ilgili soruya verdiği yanıtta ifade etti.

Erdoğan 13 Kasım 2001’de, AKP’yi kurmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra Kanal 7’de Süleyman Çobanoğlu’nun Tanıklar programına konuk oldu. “Adaletle yürüdüğü sürece bize destek verin. Ama biz istikametten saptığımız zaman sakın ha! Bize destek vermeyin. Çünkü biz halkımızı, liderlerin kulları olarak görmüyoruz.” Günümüzde yaşanan pek çok olay, adaletten uzak sonuçlara yol açıyor, konserler keyfi iptal ediliyor, şaka yapanlar tutuklanıyor, sanatçılar hedef alınıyor.

2001: Adaletle yürüdüğü sürece bize destek verin. Ama biz istikametten saptığımız zaman sakın ha! Bize destek vermeyin. Çünkü biz halkımızı, liderlerin kulları olarak görmüyoruz.

Aynı Erdoğan 7 yıl önce Beştepe’de Yargıtay’ın 150. Yılı Sempozyumu’nda Mevlana’dan alıntılar yaparak, “Adaleti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybederiz” dedi. İlk akla gelen, 2 bin 896 gündür hapiste yatan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş.