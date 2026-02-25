Peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri ve global petrol fiyatlarındaki artış, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı. Motorine gelen son zam miktarının 2 lira 41 kuruş olduğu açıklanırken, sürücüler güne akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların değişmesiyle başladı.

DEV ZAM SONRASI TABELALAR DEĞİŞTİ

Yurttaşlar, günlük ulaşım maliyetlerini hesaplamaya çalışırken "Bugün benzin ne kadar?" ve "Motorin fiyatı kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. 24 Şubat 2026 itibarıyla büyükşehirlerdeki fiyatlar, ulaştırma maliyetlerinden gıda fiyatlarına kadar pek çok kalemi etkileyecek kritik bir seviyeye ulaştı.

Özellikle nakliye sektörünün ana gider kalemi olan motorinin 60 liranın üzerine çıkması, piyasalarda yeni bir zam dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’deki istasyonlarda geçerli olan yeni fiyat listesi:

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 57.19 TL

Motorin: 60.30 TL

LPG: 30.29 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin: 57.04 TL

Motorin: 60.15 TL

LPG: 29.69 TL

ANKARA

Benzin: 58.12 TL

Motorin: 61.41 TL

LPG: 30.17 TL

İZMİR

Benzin: 58.39 TL

Motorin: 61.69 TL

LPG: 30.09 TL