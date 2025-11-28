Terör örgütü PKK yeni süreç kapsamında kendini feshettiğini, silahları bıraktığı ve Türkiye’den çekildiği açıklandı.

Terör örgütüne yakın medya organlarında yapılan yayınlarda terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümüne ilişkin birçok 'kutlama' yaptığı görüldü.

Terör örgütünün “Mahmur Mülteci Kampı”nda yaptığı etkinlikte 18 yaş altındaki çocuklara bir kutlama etkinliği yapması dikkat çekti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; “Hazırlık okulu öğrencileri” olarak adlandırdıkları çocuklara meşaleler verildi ve bu çocuklara PKK terörünün kurulduğu 1978 yılı ile “sonsuzluk işareti (∞)” yan yana getirilerek bir koreografi oluşturtuldu.

Söz konusu haberde bu koreografi için “Kuruluş tarihi ve hareketin (terörün) sınırsız bir döngüde devam ettiğini sembolize eden sonsuzluk işareti oluşturuldu” ifadeleri kullanıldı.

KAMPIN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Mahmur Kampı; 1990’da Kuzey Irak’a göç eden aileler için Avrupa Birliği’nce kurulurken, uzun bir süredir de terör örgütünün kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütünün faaliyetleri için bir üs durumunda olan kampa yönelik tartışmalar devam ediyor..

Türkiye’nin kampın örgütün kontrolüne geçmesinden beri kapatılması konusunda girişimleri bulunuyor.

En son ise PKK’nin silah bırakmasıyla MİT, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ve Irak Hükümeti’nden üçlü bir mekanizmayla kampın kapatılması için hazırlıkların yapıldığı belirtiliyordu. Ancak bugüne değin bu konuda somut bir gelişme olmadı.