Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle çok sayıda işletme hızla kepenk indirirken, ucuz finansmana erişmekte güçlük yaşayan üreticiler hakkında art arda iflas haberleri gelmeye devam ediyor.



Yaşadığı mali darboğazın ardından geçtiğimiz yıl konkordato kararı alan mutfak eşyaları ve tencere üreticisi Atasoy Kitcenware, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 9 Eylül tarihli kararıyla resmen iflas etti.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA ÜRETİM YAPIYORDU



Tekirdağ'da bulunan fabrikasından Türkiye'nin 81 iline satış gerçekleştiren firma, özellikle döküm tava üretiminde Türkiye'nin önemli üreticileri arasında yer alıyor.



Mahkeme, firmanın finansal tablolarını incelemek üzere görevlendirilen 3 kişilik konkordato komiser heyetinin hazırladığı rapor sonucunda mevcut yükümlülüklerin yerine getirilmediğini belirterek, şirketin iflasına hükmetti.



Firmanın borçları ve tasfiye süreci için belirlenecek takvim ise ilerleyen günlerde duyurulacak.







