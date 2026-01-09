CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, aracın yurt dışı satış fiyatlarına değinerek, “Yerli ve milli otomobilimiz Togg da Türkiye’de daha pahalı.

Almanya’da 34 bin 300 Euro, yani 1 milyon 725 bin lira. Türkiye’de ise 1 milyon 900 bin lira. Almanya’da asgari ücretle çalışan Hans 16 maaşıyla sıfır Togg alabilirken Hasan 67 maaşıyla yani beş yıldan fazla çalışmak suretiyle bir Togg alabiliyor. El insaf, yerli ve milli otomobilimiz Almanya’da daha ucuz. Hesap ortada, Hans mı Hasan’ı kıskanıyor, Hasan mı Hans’ı kıskanıyor” diye konuştu.