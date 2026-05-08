Arjantin'den hareket eden yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgını, birçok ülkeyi alarma geçirdi.

Hollanda, Singapur, İsviçre, İsrail ve İngiltere'nin ardından ABD'de de "olası temaslı" kişiler karantinaya alındı.

New Jersey eyaletinde iki kişinin, gemide enfekte olan bir yolcuyla temas etmiş olabileceği açıklandı.

'RİSK SEVİYESİ'Nİ DE AÇIKLADI

Eyaletin Sağlık Bakanlığı, söz konusu kişilerin doğrudan gemide bulunmadığını ve şu ana kadar herhangi bir belirti göstermediklerini belirtti.

Açıklamada ayrıca halk için risk seviyesinin ise düşük olduğu aktarıldı.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI DA OYNANACAK

Bu arada 2026 Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında yapılacak; maçların büyük kısmı burada oynanacak ve 11 şehir ev sahipliği yapacak.

Bu maçlardan bazıları New Jersey'de oynanacak; final maçına da ev sahipliği yapacak MetLife Stadyumu da burada bulunuyor.

ŞU ANA KADAR 8 VAKA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemide şimdiye kadar sekiz hantavirüs vakası tespit edildiğini bildirmiş, bunlardan 3'ünün ölümle sonuçlandığı bildirildi.

Hastalarda yüksek ateş, mide-bağırsak sorunları, hızla ilerleyen zatürre, akut solunum yetmezliği gibi belirtilen olduğu aktarılmıştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yaşanan bu gelişme üzerine durumu "Seviye 3" olarak sınıflandırdı.

Bu seviye, CDC’nin en düşük acil durum kategorisi olsa da, uzman bir ekibin durumu izlemek ve olası bir yayılmaya karşı müdahale hazırlığı yapmak üzere görevlendirildiği anlamına geliyor.