Dr. Stephen Kornfeld geçtiğimiz ay hayatının macerasını yaşamak için Arjantin'in güney ucundan MV Hondius gemisine bindi.

Hayali devasa buzulları keşfetmek ve balinaları yakından görmekti. Ancak tatilin birkaç haftasında Atlantik Okyanusu’nu geçerken gemide ölümcül bir hantavirüs salgını patlak verdi.

Geminin kendi doktoru da hastalanınca Oregonlu doktor Kornfeld bir anda sorumluluk üstlenmek zorunda kaldı.

Kornfeld durumu “Bir bakıma kendimi aniden geminin doktoru rolünde buldum” sözleriyle özetledi.

HASTALIĞIN NASIL YAYILDIĞINI ANLATTI

Kornfeld gemideki bir yolcunun hastalandığını duyunca gemi personeline yardımcı olmayı teklif ettiğini söyledi.

Ancak durumu hızla kötüleşen 70 yaşındaki Hollandalı yolcu, Nisan ayı başında gemide hayatını kaybetti.

Virüsün belirtileri hastalarda ateş ve yorgunluk gibi standart şikayetlerle başlıdığını anlattı. Kornfeld hastaların durumunu “O sırada bakıldığında hastaların hiçbiri ölümcül derecede hasta görünmüyordu. Ancak hantavirüsle ilgili asıl korku çok kısa bir süre içinde ciddi durumdan kritik seviyeye geçebilmenizdir” sözleriyle açıkladı.

Geminin asıl doktoru şu an Johannesburg’da yoğun bakımda tedavi görüyor. Diğer bazı hastalar ise tedavi edilmek üzere Hollanda ve İsviçre'ye nakledildi.

Salgın tam olarak anlaşılmadan önce 30 yolcunun gemiden erkenden ayrılması virüsü yayılacağı korkusunu arttırdı.

Kornfeld, en azından ağır hastaların tahliye edilmesinden dolayı rahatladığını belirtti.

Kornfeld bazı hastaların hayatta kalmasının şartının doğru zamanda tıbbi bakıma ulaşmaları bağlı olduğunu ve bunun gemide mümkün olmadığını vurguladı.

DÜNYA KAYIP YOLCULARI ARIYOR

Gemi şu an Kanarya Adaları’ndaki Tenerife’ye doğru ilerliyor. Aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu 146 yolcu ve mürettebat pazar günü karaya ayak basacak.

Salgın dünya çapında büyük bir takip çalışmasını tetikledi. Sağlık yetkilileri ciddi solunum yetmezliğine yol açan bu nadir virüse maruz kalmış kişileri belirlemeye çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü ise Covid benzeri bir salgın beklemediklerini bildirdi. Şu ana kadar kesinleşen beş vaka tespit edildi ve üç kişi hayatını kaybetti.

Ölenler arasında Arjantin gezisi sırasında virüsü kaptığı düşünülen yaşlı bir Hollandalı çift de bulunuyor.

Yetkililer bu salgının nadir görülen ve yakın temasla insandan insana bulaşabilen Andes suşu ile bağlantılı olduğunu doğruladı.

Kurum daha fazla vakanın ortaya çıkmasını beklese de genel bir bulaşma riski kanıtı bulunmadığını belirtti.