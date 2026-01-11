AKP ve MHP’nin gündeme taşıdığı yeni infaz düzenlemesi doğrultusunda hazırlanan yol haritasıyla, ceza infaz sisteminde kapsamlı değişikliklere gidilmesi planlanıyor.

YENİ YAPTIRIM TÜRLERİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre iki yıl içinde hayata geçirilmesi öngörülen adımlarla kısa süreli hapis cezalarına alternatif yaptırımlar yaygınlaştırılacak, suç-yaptırım-infaz dengesi toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden ele alınacak. Bu kapsamda, hürriyeti bağlayıcı cezalara alternatif yeni yaptırım türlerinin sisteme eklenmesi hedefleniyor.

Denetimli serbestlik uygulamasının da yeniden yapılandırılması planlanırken, hükümlülerin suçun niteliğine uygun yükümlülüklere tabi tutulması ve mevcut maktu oranlı sistemin gözden geçirilmesi öngörülüyor.

REHABİLİTASYON ODAKLI YAKLAŞIM

AKP kaynakları, yapılacak düzenlemenin bir af niteliği taşımayacağını, denetimli serbestlik üzerinden umut ve rehabilitasyon odaklı bir yaklaşım benimseneceğini vurgularken; Adalet Bakanlığı kaynakları ise cezaevinden çıkanların yaklaşık yüzde 45’inin yeniden suç işlediğine dikkat çekerek, infaz rejiminin toplum, aile ve devlet iş birliğiyle bütüncül şekilde ele alınması gerektiğini ifade ediyor.