HMP Kirkham Cezaevi'nde müdürlük yapan 42 yaşındaki Kerri Pegg, ceazasının son dönemlerini orada geçiren Anthony Saunderson ile yakınlaştı. Yasaklı madde suçundan 10 yıl hapis cezası almış olan Saunderson, 2019 yılında serbest bırakıldıktan sonra da ilişkileri devam etti. Pegg, bu ilişki nedeniyle "kamu görevinde usulsüzlük" suçlamasıyla yargılandı ve suçlu bulundu.

EVİNDE TERLİK, DİŞ FIRÇASI VE GİZLİ TELEFON BULUNDU

Polis ekipleri, aldıkları bir istihbarat sonrası Pegg'in evine baskın düzenledi. Yapılan aramada bir çift erkek terliği, diş fırçası ve izlenmesi zor olan bir 'burner' telefon bulundu. Yapılan DNA analizleri, eşyaların Saunderson'a ait olduğunu ortaya koydu. Ayrıca Pegg'in evinin önünde, Saunderson tarafından kendisine hediye edildiği belirlenen 12 bin sterlin değerinde bir Mercedes C serisi araç da bulundu.

Pegg, mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddederek ilişkilerini inkar etti. Ancak jüri, yalnızca üç saatlik bir değerlendirme sürecinin ardından Pegg'i suçlu buldu. Yargıç Graham Knowles, kararı açıklarken "İşlediğiniz suçun ciddiyeti göz önüne alındığında, sizi hapse göndermekten başka seçeneğim yok" dedi.

HIZLA YÜKSELEN KARİYERİ SKANDALLA SONA ERDİ

Cezaevi sistemine 2012 yılında katılan Pegg, kariyerinde hızla yükselerek 2018 yılında cezaevi müdür oldu.

Ancak Saunderson ile olan yakınlığı, HMP Kirkham'daki görevine başladığı ilk günlerden itibaren dikkat çekmeye başladı. personel, ikilinin sık sık kapalı kapılar ardında görüştüğünü rapor etti.

Savunma avukatı Andrew Alty; Pegg'in iyi niyetli, deneyimsiz ve yönlendirilmiş biri olduğunu savundu. Mahkeme, bu açıklamaları dikkate almasına rağmen Pegg'i kamu görevini kötüye kullanmaktan suçlu buldu...