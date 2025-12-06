TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında terör örgütü PKK üyelerinin nasıl affedileceği açıklandı. Bu konuda, TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop’un gündeme getirdiği ve SÖZCÜ’nün kamuoyuna duyurduğu Şeyh Said Affı benzeri yasal düzenleme planlanıyor. Çalışmanın detaylarını komisyon üyesi AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen paylaştı.

Buna göre; suça karışmamış örgüt üyeleri ile örgüte yardım edenler hakkında cezai işlem yapılamayacak. Ancak, “Örgüt üyesi olmak suç ve PKK’lının suça karışıp karışmadığı nasıl tespit edilecek?” sorusu da gündeme geldi. Şen, iktidarın düşündüğü yasal değişikliği şöyle açıkladı:

FETÖ VE IŞİD AYRINTISI

“Teslim olan ya da cezaevinden tahliye edilecek PKK’lılar için ‘5 yıl suç işlememe’ şartı konacak. Bu sürede suça karışmayanlar aklanacak. Suç işleyenler ise cezaevinde bu suçtan alacakları ceza ile birlikte eski cezalarından kalan süreyi de çekecek. Yurt dışındaki PKK’lılar ülkeye dönerse yargılanacak ancak örgüt feshedildiği için ceza indirimi alacak. Yasal düzenlemeden FETÖ-İŞİD-DHKP-C gibi örgüt üyelerinin yararlanmaması için ‘Örgütün kendisini feshetmiş olması şartı’ aranacak.”

ŞEYH SAİD AFFI

Şeyh Said isyanı sonrası 1928 yılında af çıkarılmıştı. Şeyh Said, 47 taraftarı ile idam edilmiş, diğer destekçileri ise “Silah bırakma, bir daha eline silah almama, devlete karşı isyan ile yasa dışı faaliyette bulunmama” şartı ile affa uğramış, buna uymayanlara daha ağır ceza öngörülmüştü.