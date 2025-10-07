Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasıyla başkanvekilliği görevine Özlem Vural Gürzel seçilmişti. AKP’ye geçen Gürzel, ilk belediye meclisi toplantısını yaptı. Belediye binası önünde toplanan CHP’liler ve Beykozlular, Gürzel’i protesto etti, “Özlem istifa” sloganları attı.

BAŞKANLIK YAPTIRMAYACAĞIZ

CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün “Beykozluların helal oylarını, harama çevirdiler. Bir an önce istifa etsin” dedi. Düzgün “Seçilmiş başkanımız Silivri’de. Onun yerine, hiç Beykozlu olmayan bu haramzade buraya geldi. Anamızın ak sütü gibi helal oylarımızla seçilen bu belediyeyi sattı. Beykoz’da ona başkanlık yaptırmayacağız” diye konuştu.

Vatandaşlar “Oylarımızı geri versin. Biz AKP’ye değil CHP’ye, Atatürk’e verdik oyumuzu, ihanete uğradık” dedi.

Gürzel’i masalara vurarak protesto eden CHP’li üyeler ardından salonu terk etti. CHP’li meclis üyesi Esengül Yılmaz toplantıda, protesto için katiplik görevinden istifa etti.

‘Beykoz bu kadarını hak etmedi, yazık’

Göstericiler şunları söyledi “Beykoz bu kadarını haketmiyordu. Yazıktır, insanlarımız aç evlerinde. İmamoğlu niye yatıyor orada? Günahtır. Özlem Hanım haksızlığı niye yapıyor? Bunlara neden göz yumuluyor? Yazıktır, günahtır. Beykoz halkı olarak, 60 senelik bir Beykozlu olarak hiç hak etmediğimiz yerlerdeyiz. Yalan, yanlış her şey ama yanlışı yanlışla götürmeye çalıştıkları sürece biz millet olarak çekmeye mahkumuz.”