İktidar, tepkilerin çığ gibi büyüdüğü kredi kartlarıyla ilgili düzenlemenin eğitim ve sağlık alanındaki harcamaları kapsamayacağını açıklayarak kısmi geri adım attı. Ancak ekonomistler, kart limitlerinin düşürülmesiyle parasını har vurup harman savunanların ödüllendirileceği, dar gelirli vatandaşların ise cezalandırılacağını belirterek düzenlemenin hâlâ yanlış olduğunu vurguluyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartında toplam limiti 400 bin liranın üzerinde olan ve hepsini harcamayan kullanıcıların limitlerini kademeli olarak düşürecek düzenlemede eğitim ve sağlık harcamalarının ‘istisna’ olacağını bildirdi. Bankacılar, BDDK’nın bu düzenlemeyi nasıl uygulayabileceğini anlayamadı.

‘MANTIKSIZ KARAR’

Kararı değerlendiren Marmara Üniversitesi’nden Ekonomist Prof. Dr. Burak Arzova, kart limitlerinin düşürülmesini ‘mantıksız’ ve ‘haksız’ olduğunu belirtti. Arzova, 1 milyon liralık limitinin 900 bin lirasını harcayan birinin limiti çok az düşerken, aynı limite sahip olup 500 bin lirasını harcayan birinin limitinin çok daha fazla düşürüldüğünü vurgulayarak iktidarın ‘deli gibi harcama yapanı’ ödüllendirdiğini söyledi. Arzova, kart limitleriyle ilgili kararın enflasyonla mücadeleye faydası olmayacağını söyledi.

Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün de kredi kartlarıyla ilgili kararın hayatın olağan akışına ‘aykırı’ olduğunu söyledi. 2009’da piyasaya sürülen 200 liranın bugünkü karşılığının 4 bin 368 TL’ye çıktığını belirten Bolgün, vatandaşın kredi kartlarına geçişinin ‘zorunluluk’ olduğunu hatırlattı.

Hazine hâlâ borçlanıyor

- Vatandaşın zor günlerdeki güvencesi olan kredi kartlarından 2024’te vergi almaya çalışan AKP, şimdi de kart limitlerini budamaya çalışırken Hazine ve Maliye Bakanlığı altın borçlanmalarına tam gaz devam ediyor. Dolar bazında ortalama yüzde 65’lik faiz yükünün altına girerek bu yıl altın borçlanması için 16.5 milyar dolarlık faiz ödemesi yapacak olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Şubat tarihinde altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek. Faiz yükü, vatandaşın vergileriyle karşılanacak.

‘Turizmde kredi kartı zorunluluk’

Kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeye turizm sektörü de tepki gösteriyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizm sektöründe kredi kartı kullanmanın bir zorunluluk olduğunu belirterek, “İnsanların tatil yapma şevklerini kıracak bir düzenlemeyi olumsuz değerlendiriyoruz. İnsanlar tatilleri ancak kredi kartı kullanarak yapıyorlar. Bizim en büyük paramız 200 TL. Bu da 4 Euro’ya denk geliyor” dedi. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar da “Kredi kartı kullanımının sınırlanması çok sayıda turizm işletmesinin satışlarını ve nakit döngüsünü olumsuz etkileyecektir” diye konuştu. Sayime BAŞÇI