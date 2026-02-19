Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa, Train Landing projesiyle Afyonkarahisar’da havacılık tarihine geçti.



Dario, uçmaya duyduğu hayranlığı çocukluk yıllarında geliştirdi ve 16 yaşında ilk solo uçuşunu gerçekleştirdi. İlgisini ciddiye alarak üniversitede fizik eğitimi aldı, ardından bir havacılık mühendisliği şirketinde çırak olarak çalışmaya başladı. 2003'te akrobasi uçuşlarına odaklanan Dario, teknikleri ustalıkla öğrendikten sonra 2008 ile 2013 yılları arasında İtalya’daki uçuş okullarında eğitim verdi ve ülkenin en genç akrobasi uçuş eğitmeni oldu.



Kariyerinde 5 Guinnes Dünya Rekoru bulunduran Costa, Zivko Edge 540 akrobasi uçağıyla saatte 120 km hızla giden 9 vagonlu bir trenin son vagonuna bir iniş gerçekleştirdi ve ardından aynı noktadan kalkış yaparak havacılık tarihine geçti. Akrobasi uçağıyla hareket halindeki bir trene iniş yapan İtalyan sporcu, SÖZCÜ'ye özel açıklamalarda bulundu.

'TARİHTE BİR İLKE İMZA ATTIK'

"Yeni bir rekor kırmak güzel. Aynı zamanda ne kadar zorlu bir süreç olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yaklaşık 2 yıl süren bir hazırlığımız oldu. Fiziksel ve bilimsel detaylar netleşene kadar birçok defa ekibimizle birlikte analizlerimizi yaptık. Bunu bireysel bir şov olarak görmemek gerekiyor, çünkü bu rekor takım işinin bir sonucuydu. Çok kompleks ve zorlu bir süreç oldu ama sonunda havacılık tarihinde bir ilke imza attık. Başarıdan dolayı sadece kendimle değil, özellikle tüm ekibimle, Türk yetkililerin imza attığı işlerle de büyük gurur duyuyorum."

REKORA KARS İLHAM VERDİ

"Bu başarı iki yıllık detaylı bir hazırlık ve izin süreçlerinin ardından geldi. Rekor fikri aslında bir Kars seyahati esnasında doğdu. Doğu Ekspresi'nin karlı bir ortamdaki fotoğrafını görünce aklımda bir fikir belirdi. Amacım, en eski motorlu ulaşım araçlarından biri olan tren ile en yeni sayılan uçakların birleşimini temsil eden tarihi bir proje yaratmaktı. Bu, ulaşımın başlangıcından günümüze uzanan bir köprü kurma düşüncesini simgeliyor. İki dönemi bir araya getirerek bu köprüyü rekorla sonsuzluğa taşımak istedim."

BİLİMİN GÜCÜ AKROBASİ İLE BİRLEŞTİ

"Trenin üzerine yaklaşırken uçağın kanatları ve burnu nedeniyle görüş açısının tamamen kapanması en büyük zorluklardan biriydi. Bu sorunu aşmak için "zaman-hareket beklentisi" adını verdiğim, tenis topunun gidişatını tahmin etmeye benzer bir bilişsel yetenekten faydalandım. Trenin nereye gideceğini tahmin ederek hareket etmek zorunda kaldım, görüşüm neredeyse hiç yoktu.

Tren 120 km/s hızla ilerlerken, uçağın iniş yapabilmesi için hızını 87 km/s'ye düşürmem gerekiyordu. Bu hız, kullanılan uçak için normalde imkansız bir düşük hızdı. Bu imkansız hıza inebilmek için uçak üzerinde özel değişiklikler yapıldı ve bu hızlarda hareket edebilmek için yoğun pratik ve eğitimler düzenlendi. İniş anında 30 km/s'lik bir hız farkını yönetmek kritikti. İniş ve kalkış sırasında oluşan rüzgar direnci ve hassas konumlandırma da büyük zorluklar yarattı. Kalkış anında da benzer zorluklar yaşandı. Uçağın yavaş hızı ve trenin yarattığı zorluklara ek olarak, bir kamerayı korumak için belirli bir yönden (sağdan) kalkış yapma mecburiyeti de eklendi.

Dediğim gibi bu proje tek kişilik bir gösteri değil, bir ekip işi. Red Bull Türkiye ekibi, bilişsel kabiliyet eğitmenleri ve özellikle 3 mühendis gibi teknik ekibin çalışmaları ve izin süreçlerinin yönetimi, projenin başarısında hayati rol oynadı. Mühendisler, türbülansı azaltmak için açık konteyner kullanımı gibi fikirlerle projeye katkı sağladı. Ekibim olmadan bu hayalim gerçekleşemeyecekti."

TÜRKİYE'DE YENİ REKORLAR PEŞİNDE

"Türkiye'de ikinci bir rekor kırdım. Daha niceleri aklımda. Türkiye'de ikinci rekorumu kırmış oldum, gelecek yıllar ve hatta bir sonraki yıl için bile yeni rekor projesi planlıyoruz. Hayallerimin peşinden koşmaya devam ediyorum ve bu yolculuk henüz bitmedi. Uçmayı bırakacağım tek zaman, "her şeyi bildiğimi" düşündüğüm veya kendime aşırı güvenmeye başladığım an olacak. Çünkü bu tehlikeli olur. Bu nedenle sürekli öğrenmeye devam etmem gerekiyor."

'KORKULARINIZI DİNLEYİN'

"Eski bir uçuş eğitmeni olarak verebileceğim tavsiyeler mevcut. Artık eğitmen olarak devam etmiyorum ve sadece yarışmalar için koçluk yapıyorum. Başarıya ulaşmak isteyenlere en önemli tavsiyem 'Korkularınızı dinleyin ve onlara saygı duyun.' Korkusuz olmak yerine, korkuların üstesinden gelmek için çözümler bulmanın ve onları yönetmenin gerçek başarıya giden yol olduğunu ifade ediyor."