

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, kendisini eve kapattığı, maddi durumunun kötü olduğu, kimseyle görüşmediği, sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Harika Avcı'yla ilgili geçen haftalarda açıklama yapmıştı.

Telefonda Avcı ile konuştuğunu belirten Akay, "Harika abla 'kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha önce de karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama sonrası Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldıran Avcı, Magazinsortie.com'a açıklama yaptı.

"SANATIMLA ANILMAK İSTİYORUM"

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Harika Avcı "Ben sanatımla anılmak istiyorum" dedi ve ağustos ayının sonunda söz ve müziği Sheyh Ree imzalı yeni bir şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıkacağını, eylül ayında da Müslüm Gürses ile düeti 'Olmaz Artık'ın yayınlanacağını duyurdu.