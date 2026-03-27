Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de sigara tüketimi iller ve bölgeler arasında büyük farklılıklar gösteriyor.

Türkiye genelinde sigara içenlerin oranı yaklaşık yüzde 28 olarak kaydedilirken, bu oran erkeklerde yüzde 41’e kadar yükseliyor, kadınlarda ise yüzde 15-16 civarında seyrediyor.

DOĞU KARADENİZ'DE TRABZON VE RİZE ÖNDE

Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Trabzon ve Rize, kişi başına düşen sigara tüketiminde ülke genelinde ilk sıralarda yer alıyor. Bölgenin çay kültürü ile iç içe geçmiş sosyal alışkanlıkları, sigara kullanımını artıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

DOĞU ANADOLU'DA ERZURUM VE MALATYA ÇOK TÜKETİYOR

Doğu Anadolu’da kış aylarında kapalı alanlarda geçirilen sürenin de etkisiyle sigara tüketimi dikkat çekici seviyelerde. Erzurum ve Malatya, bu yüksek tüketim oranlarıyla bölgenin öne çıkan illeri arasında bulunuyor.

MARMARA'DA TEKİRDAĞ İSTANBUL'U GEÇTİ

Marmara Bölgesi, yoğun nüfusu ve sosyal hareketliliği nedeniyle sigara kullanımının yaygın olduğu bir bölge olarak dikkat çekiyor. İstanbul toplam tüketimde üst sıralarda yer alırken, kişi başına düşen sigara tüketiminde Tekirdağ, İstanbul’un önüne geçiyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA DİYARBAKIR VE GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu’da özellikle genç nüfus arasında sigara kullanımı artış gösteriyor. Diyarbakır ve Gaziantep, yüksek tüketim oranlarıyla bölgenin dikkat çeken şehirleri arasında öne çıkıyor.

AKDENİZ'DE İKİ İL TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Sıcak iklime rağmen Akdeniz Bölgesi’nde sigara kullanımı yoğun. Adana ve Mersin, Türkiye ortalamasının üzerinde sigara tüketimiyle dikkat çeken şehirler arasında yer alıyor.