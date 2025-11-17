Yaklaşık 40 bin nüfusa sahip Lihtenştayn’ın başkenti Vaduz. Ülkenin yüzölçümü yalnızca 160 kilometrekareyi biraz geçiyor; bu da onu Avrupa’nın en küçük devletlerinden biri haline getiriyor. Batıda ve güneyde İsviçre, doğuda Avusturya ile komşu olan prensliğin denize kıyısı bulunmuyor.

LİHTENŞTAYN’IN ADI NEREDEN GELİYOR?

Ülkenin adı, yaklaşık 900 yıllık geçmişe sahip Lihtenştayn Hanedanı’ndan geliyor. Hanedanın adı ise Avusturya’daki Lihtenştayn Kalesi’nden alınmış; kelime kökeni itibarıyla “parlak taş” anlamına geliyor. Bugünkü ülke toprakları başlangıçta Schellenberg ve Vaduz adlı iki feodal bölgeden oluşuyordu. 1719’da bu bölgelerin birleşmesiyle Lihtenştayn Prensliği kuruldu ve 1866’da tam bağımsız bir devlet hâline geldi.

EŞSİZ MANZARALAR VE DOĞAL YAŞAM

Lihtenştayn bütünüyle Alp Dağları üzerinde yer alıyor. Dağlık yapı, ülkede yıl boyunca süren temiz hava, spor olanakları ve özel bir iklim yaratıyor. Kış sporları, doğa yürüyüşleri ve bisiklet rotaları ülkeyi hem turistler hem de yerleşik yabancılar için çekici kılıyor.

DEMİRYOLU VE HAVALİMANI YOK, BİSİKLET EN POPÜLER ULAŞIM ARACI

Ülkede ne havaalanı ne de demiryolu bulunuyor. Lihtenştayn’a ulaşım İsviçre ve Avusturya üzerinden sağlanıyor. Yerel halkın en çok kullandığı ulaşım aracı ise bisiklet. Bu durum, ülkeye özgü sakin ve düzenli yaşam temposunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA’NIN EN ZENGİN ÜLKELERİNDEN BİRİ OLMAK NE DEMEK?

Lihtenştayn kişi başına düşen gelirde dünyanın zirvesinde yer alıyor. Bunun en önemli sebepleri arasında düşük vergi politikası, yatırımcılar için elverişli iş ortamı ve son derece gelişmiş bankacılık sistemi bulunuyor. Ülkede nüfus az, ekonomik kapasite ise yüksek. Bu durum kişi başına düşen geliri olağanüstü seviyelere taşıyor. Prensliğin neredeyse hiç dış borcu bulunmuyor ve işsizlik oranı yok denecek kadar düşük.

SUÇ ORANI NEREDEYSE SIFIR

Lihtenştayn, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Kapılarını kilitlemeyen insanların sayısı oldukça fazla. Polis teşkilatı yüz kişiden daha az personelden oluşuyor ve ülkedeki tek hapishanede en fazla 10 mahkûm kalıyor. Hatta hapishanenin kendi mutfağı olmadığı için mahkûmlara restoranlardan yemek siparişi veriliyor.

ŞİRKET SAYISI NÜFUSTAN FAZLA

Prenslikte kayıtlı şirketlerin sayısı, ülkede yaşayanlardan bile fazla. Finans sektörü başta olmak üzere farklı iş kollarından binlerce yabancı firma Lihtenştayn’da faaliyet gösteriyor. Bu da ülkenin ekonomik gücünü artıran faktörlerden biri.

ORDUSU YOK, SAVUNMAYI İSVİÇRE ÜSTLENİYOR

Lihtenştayn tarafsız bir ülke olduğundan ordusu bulunmuyor. Savunma anlaşması gereği güvenliği İsviçre sağlıyor. Ülkenin son kez savaşa katılması ise 1866’daki Avusturya-Prusya Savaşı’ydı. İlginç şekilde, savaşa 80 asker gönderen prenslik, geri dönüşte 81 askerle ülkeye döndü. Bu fazladan kişinin Avusturyalı bir görevli ya da yolda birliğe katılan bir İtalyan firari olduğu düşünülüyor.

ÜLKEYİ BİR GÜNLÜĞÜNE KİRAYA ALABİLİRSİNİZ

Lihtenştayn’ın dikkat çeken bir diğer özelliği, tüm ülkenin bir günlük organizasyonlar için kiralanabilmesi. Ücret yaklaşık 70 bin dolar. Bu fiyata Vaduz turu, antik kale ziyareti, şarap tadımı, Alp aktiviteleri ve özel havai fişek gösterisi dâhil.

AİLE DOSTU VERGİ SİSTEMİ VE İLGİNÇ GELENEKLER

Ülkede evli çiftler tek kişi gibi vergilendiriliyor. Bu uygulamanın aile yapısını ve demografik istikrarı desteklediği belirtiliyor. Ayrıca çiftçilerin ölen inekleri için yerel gazetelere ölüm ilanı vermesi de Lihtenştayn’ın en ilginç geleneklerinden biri.

LİHTENŞTAYN’A TAŞINMAK MÜMKÜN MÜ?

Lihtenştayn, tarafsız bir prenslik olmasına rağmen Schengen Anlaşması'na bağlı. Nüfusun üçte biri yabancılardan oluşuyor, çoğunluğu da Avusturya ve İsviçre vatandaşları. Ancak ülke, çok küçük olması nedeniyle yerleşim izinlerini oldukça sınırlı veriyor. Yabancıların Lihtenştayn’a yerleşebilmesi için özel istihdam şartları, yatırım kriterleri veya kontenjana bağlı oturum izinleri bulunuyor.