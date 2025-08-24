Türkiye'nin birçok bölgesi "kuraklık" alarmı veriyor. Meteoroloji'nin 2025'e ait haritasında "olağanüstü" ve şiddetli" kuraklık yaşanan bölgelerin sayısının arttığı görüldü. Uzmanlar ciddi seviyeye ulaşan durumun etkilerinin geniş kapsamlı olacağını söyleyerek acil önlem istedi.

Prof. Yusuf Demir: Su krizi kapımızda değil, içeriye girdi. Kuraklık hat safhaya ulaştı. Acil önlem alınması gerek.

Prof. Şenol Hakan Kutoğlu: Toprak nemini yitirdi. Bitkiler, ormanlar, tarlalar su stresine girdi. Betonlaşma bitmeli.

Prof. Hüseyin Toros: İstanbul son 65 yılın en kurak temmuz ayını yaşadı. Marmara’da yağışlarda yüzde 95 azaldı.

ŞEHİRLERDE SU KALMADI, KURAKLIK İÇİN GÜN SAYILIYOR

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kuraklık, büyükşehirlerde su krizini derinleştiriyor. Barajlardaki doluluk oranları geçen yıla göre ciddi oranda düştü. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte su kesintileri ve acil önlemler gündemde.

İstanbul’un 4 Aydan Az Suyu Kaldı

İstanbul’da barajların doluluk oranı geçen yıl ağustos ayında yaklaşık yüzde 55 seviyesindeyken, bu yıl aynı dönemde yüzde 44'e geriledi. Uzmanlar, mevcut su stoku ile megakentin yalnızca dört ay daha idare edebileceğini belirtiyor. İstanbul için su temini kritik eşikte.

Ankara’da Doluluk Yüzde 19’a Düştü

Başkent Ankara’da tablo daha da endişe verici. Geçen yıl ağustos ayında yüzde 39 olan baraj doluluk oranı, bu yaz yüzde 19’a kadar düştü. Üstelik aktif kullanılabilir su oranı yalnızca yüzde 8,5 seviyesinde. Mevcut stoklarla Ankara’nın suyu dört ay bile sürmeyebilir.

İzmir’de Su Kesintileri Sıklaşıyor

İzmir’in ana su kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 7’nin altına indi. Kent genelinde suyun yalnızca 40 gün daha yeterli olacağı öngörülüyor. Planlı su kesintileri hâlihazırda 5 günde bir uygulanıyordu; yarından itibaren bu kesintiler 3 günde bir yapılacak. Menemen ilçesindeki bazı mahalleler de yeni kesinti planına dahil edildi.

Ayrıca Alaçatı’daki Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 3'e düşerken, Ürkmez Barajı yüzde 11, Gördes Barajı ise neredeyse tamamen kurumuş durumda.

Bursa, Tekirdağ ve Uşak’ta Barajlar Kurudu

Bursa’daki Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı’nda yalnızca 35 günlük su stoku kaldı. Tekirdağ’daki Naip Barajı da ağustos itibarıyla tamamen boşaldı. Uşak’ta ise kente içme suyu sağlayan Küçükler Barajı'nın kuruması üzerine şehir, kuyular aracılığıyla su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Elazığ ve Trakya’da Kritik Seviyeler

Elazığ’da 2040 yılına kadar su sorunu yaşatmayacağı iddiasıyla inşa edilen Hamzabey Barajı da tamamen kuruyarak işlevsiz hale geldi. Trakya bölgesinde ise Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı’nda kullanılabilir su oranı yüzde 1’in altına düştü. Keşan Belediyesi, acilen yeni kuyular açmak için çalışmalara başladı.

Türkiye Genelinde Aktif Doluluk Oranı Yüzde 42’ye Geriledi

12 Ağustos itibarıyla Türkiye genelindeki barajların aktif doluluk oranı yüzde 42 olarak kaydedildi. Bu oran, geçen yıl aynı dönemde yaklaşık yüzde 53’tü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise durum daha vahim; bazı barajlar tamamen kurumuş durumda.