Amerikan basınında yer alan haberlere göre Washington’ın hedefi yalnızca uranyum stokları değil; İran’ın enerji altyapısı da.

Axios’un haberine göre gözler, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının geçtiği Hark Adası’na çevrildi.

Basra Körfezi’nde kritik bir konumda bulunan ve milyonlarca varil petrol taşıma kapasitesine sahip olan Hark Adası’ndaki petrol terminalinin ele geçirilmesi ihtimali gündeme geldi.

'RUSYA VE ÇİN İRAN'I DESTEKLEYEMEZ'

Fox News yayınına katılan ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, “ABD’nin yapması gereken gidip gerçekten Hark Adası’nı ele geçirmesidir” dedi.

Basra Körfezi’nde, İran kıyılarından yaklaşık 29 kilometre açıkta yer alan ada hakkında konuşan Kellogg, “Eğer o adayı devre dışı bırakırsanız, İranlıların petrol ihracatının yüzde 89’unu durdurabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

ABD Özel Temsilcisi Kellogg ayrıca, bu hamleyle İran’ın ekonomik açıdan temelden çökeceğini ve Çin ile Rusya’nın İran’ı desteklemesinin imkansız hale geleceğini iddia etti.