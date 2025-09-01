Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının ortak mezuniyet töreni bu yıl yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Geçen yıl Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde öğrenciler, dönem birincisi öncülüğünde kılıçlarını havaya kaldırıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atmış ve ant içmişti.

Ancak bu etkinliğin ardından başlatılan soruşturma kapsamında teğmenler ve komutanlar TSK’dan ihraç edilmiş, üst düzey komutanlar görevden alınmış ve emekli olmuştu.

DİZİ MÜZİĞİ ÇALINDI

Bu yılki tören, önceki yılki uygulamalardan farklı olarak geleneksel marşlar ve kılıç ritüeli yerine farklı bir müzikle tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri alınan törende ise çalınan müziğin bir dizeye ait olduğu olduğu ortaya çıktı.

Ortak mezuniyette gelenekselleşen “kılıç çatma” töreni gerçekleşmezken törenin bitiminde “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinin müziği çalındı.

GEÇEN YILKİ MARŞLAR YASAKLANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Kara Harp Okulu’ndan ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu savunmasında, Atatürk ile özdeşleşmiş marşların yasaklandığını söylemişti.