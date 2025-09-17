İstanbul’un simge yapılarından Boğaziçi Köprüsü'nde (Yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü' sıra dışı bir kaza yaşandı. Harry Potter filmlerindeki meşhur uçan arabaya benzetilen mavi renkli klasik otomobil, köprüden geçtiği sırada hem sürücülerin hem de çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Ancak bu ilgi kısa süre içinde kazaya dönüştü. İddiaya göre, 30’lu yaşlarındaki bir sürücü, seyir halindeyken araca yaklaşarak cep telefonuyla selfie çekmek istedi. O esnada dikkati dağılan sürücü, direksiyon kontrolünü kaybederek özel tasarımlı araca yandan çarptı. Çarpmanın ardından iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, olay yerine gelen polis ekipleri araçları kenara çekerek trafiği normale döndürdü. Kaza sırasında herhangi bir yaralanma olmazken, sürücülerin ifadeleri alındı.

Görgü tanıkları, köprüde birçok kişinin aracı ilgiyle izlediğini ve cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştığını söyledi. Olay, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşılan videolar milyonlara ulaştı.