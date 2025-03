OnlyFans platformu, son dönemde büyük bir yükseliş yaşıyor. Genellikle yetişkin içerikleriyle tanınan bu platform, giderek daha fazla takipçi çekmeye ve para kazanma fırsatlarını artırmaya devam ediyor.

İlginç ve bir o kadar da cesur olan bu trend, yalnızca bağımsız içerik üreticileriyle sınırlı değil. Birçok ünlü de bu platformda yer alıyor. Bunlar arasında İngiliz şarkıcı Lily Allen ve eski rock yıldızları gibi tanınan isimler de bulunuyor.

"EN ÖNEMLİSİ BORÇLARIMDAN KURTULMAK"

Harry Potter serisinin "Harry Potter ve Melez Prens" filminde Ron Weasley'nin kız arkadaşı Lavender Brown karakterini canlandıran Jessie Cave, son dönemde dikkat çeken bir adım attı.

HuffPost'a göre, 37 yaşındaki Londralı oyuncu, belirli bir amaçla OnlyFans'a katıldı. Bu yeni girişiminin ona, borçlarını ödeme konusunda yardımcı olacağını umuyor.

Genç kadın, 10 Mart Pazartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına bu haberi duyurdu.

"Amacım ne mi? Evi güvenli hale getirmek, arsenik ve kurşun içeren eski duvar kağıtlarını yenilemek, yeni bir çatı yapmak ve daha fazlası. Amaçlarım arasında en önemlisi borçlarımdan kurtulmak. Kısacası, kendimi özgürleştirmek" diye yazdı Substack platformunda.

FOTOGRAF VE VİDEO SATMAYACAK

Sanatçı, videosunda yeni girişimi hakkında detaylı bilgiler verdi. Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, yetişkinlere yönelik fotoğraf ve video satmayı planlamadığını belirtti.

Jessie Cave'in, uzun saçlarını gelir kaynağı haline getirmeyi düşündüğü söyleniyor. Ayrıca, takipçilerine "en iyi saç bakımı" hizmeti sunma vaadinde de bulunuyor.

"Bu bir fetiş. Ancak fetiş, mutlaka cinsellikle ilgili bir şey demek değildir" diyerek, We Break Up Again adlı podcast'inde konuya açıklık getirdi.

Harry Potter filmlerinde rol aldıktan sonra Jessie Cave yazarlığa yöneldi. Aynı zamanda üç çocuk annesidir.