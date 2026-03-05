Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Harun Arslan'ın kızı İremnur Arslan, 27 yaşında hayatını kaybetti.

İremnur Arslan'ın bir süredir sindirim kaynaklı bir hastalıktan dolayı tedavi gördüğü öğrenildi.

Baba Harun Arslan, kızının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Cenaze töreninin yarın (6 Mart Cuma) yapılacağını belirten Arslan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gülüşü, neşesi ve hayata karşı direnişi ile ailemizin güçlü kızı ne yazık ki hayata gözlerini yumdu. Kızımız İrem Arslan’ı yarın Cuma namazına müteakip Çarşı Camii’nden kaldırılarak Çan Şehir Mezarlığında sonsuzluğa uğurlayacağız. Yattığın yer incitmesin kızım. Başımız sağ olsun."