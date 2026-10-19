Harvard Üniversitesi araştırmacılarının SRSF1 geni üzerine yürüttüğü çalışmada, yaşlı farelerin ortalama yaşam süresinin yüzde 14 uzadığı bildirildi. Deneyde gen, özel bir taşıyıcı virüs aracılığıyla farelerin karaciğerine aktarıldı.

Yeni Şafak'ın Nature Aging dergisinde yayımlanan araştırmaya ilişkin haberine göre, gen aktarımının ardından farelerde yaşlanma hızının da yavaşladığı kaydedildi. Çalışmada insan deri hücreleri üzerinde yapılan testler de yer aldı; insanlarda yaşam süresinin uzatıldığına ilişkin bir sonuç aktarılmadı.

HÜCRE KİMLİĞİNİ KORUMAYI HEDEFLEYEN YÖNTEM

Harvard Wyss Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, hücreleri gençleştirmeye yönelik önceki genetik uygulamalarda karşılaşılan hücre kimliğinin kaybolması ve kanser riskinin artması sorunlarına odaklandı. Haberde, SRSF1 geninin hücrenin özgün yapısını ve kimliğini koruyarak daha genç bir duruma dönmesinde rol oynadığı belirtildi.

Araştırmanın başyazarlarından Alex Plesa, SRSF1 sayesinde hücreyi gençleştirmek ile hücre kimliğini korumak arasındaki dengeyi sağlayabildiklerini ifade etti.

DERİ HÜCRELERİNDE BİYOLOJİK YAŞ ÖLÇÜLDÜ

Ekip, hücrelerin gen ifadelerini analiz ederek biyolojik yaşlarını değerlendiren yapay zeka destekli bir algoritma geliştirdi. Farklı yaş gruplarındaki insanlardan alınan deri hücrelerinde SRSF1'in etkinleştirilmesinin ardından daha genç yaş skorları gözlendiği aktarıldı.

Haberde, hücre testlerinde protein dengesinin sağlandığı ve yaşlanmayla bağlantılı kronik iltihaplanmanın önüne geçildiği de belirtildi.

Harvard Tıp Fakültesi Genetik Profesörü George Church, bulguları organ veya dokuya özel gen terapileriyle insan ömrünü uzatmayı amaçlayan klinik tedaviler açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Araştırmacıların yöntemi tüm vücuda uygulanabilecek bir terapiye dönüştürmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.