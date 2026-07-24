Bağırsak sağlığını iyileştirmek isteyenlerin pahalı detoks içeceklerine yönelmesine gerek olmadığını söyleyen Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, günlük hayatta uygulanabilecek basit alışkanlıkların çok daha etkili olabileceğini belirtti.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda doğal yaşam tarzı değişikliklerinin önemine dikkat çeken Sethi, bağırsak sağlığını destekleyen 4 temel önerisini sıraladı.

Yeterli lif tüketin

Dr. Sethi'ye göre bağırsakların sağlıklı çalışmasının en önemli şartlarından biri yeterli lif almak. Bu nedenle meyve, sebze, tohumlar ve diğer tam gıdaların günlük beslenmede mutlaka yer alması gerektiğini ifade eden uzman, kadınların günde yaklaşık 25 gram, erkeklerin ise 38 gram lif tüketmesini öneriyor.

Sethi, birçok kişinin önerilen miktarın altında lif tükettiğine dikkat çekerek, lifin bağırsaktaki yararlı bakterileri beslediğini, bağırsak hareketlerini düzenlediğini ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağladığını vurguladı.

Fermente gıdaları sofranızdan eksik etmeyin

Uzman doktorun ikinci önerisi ise probiyotik açısından zengin fermente gıdaları her gün tüketmek. Yoğurt, kefir, ayran ve lor gibi besinlerin yanı sıra bitkisel fermente ürünlerin de iyi birer seçenek olduğunu belirten Sethi, bu gıdaların faydalı bağırsak bakterilerini destekleyerek sindirimi iyileştirmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Her gün yürüyüş yapın

Dr. Sethi, düzenli yürüyüşün de bağırsak sağlığı üzerinde önemli etkileri olduğunu ifade etti. Günlük yürüyüşün, besinlerin sindirim sistemi boyunca ilerlemesini kolaylaştırdığını, sindirimi desteklediğini ve kabızlık riskini azalttığını belirtti.

Su tüketimini ihmal etmeyin

Uzman isim, lif tüketiminin tek başına yeterli olmadığını da hatırlattı. Lifin etkili şekilde çalışabilmesi için yeterli su tüketiminin şart olduğunu belirten Sethi, "Lif alımını artırırken yeterince su içilmezse şişkinlik yaşanabilir ve kabızlık daha da kötüleşebilir" uyarısında bulundu.