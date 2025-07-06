Kendine has aroması, ince ve narin yapısıyla dikkat çeken Erbaa yaprağında hasat, yaşanan zirai don nedeniyle bir ay gecikmeli olarak başladı. Gecikmeye rağmen verimde çok düşüş olmadığı dile getirilirken yaklaşık 2 milyar liralık gelir bekleniyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Erbaa narince bağ yaprağının bölge çiftçisi için en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirterek, yaşanan gecikmeye rağmen üretimde ciddi bir düşüş yaşanmadığını söyledi.

2 MİLYAR LİRA GELİR BEKLENİYOR

Karagöl, "Bölgemizde ve özellikle Erbaa’da çiftçimizin en önemli geçim kaynağından birisi Erbaa narince bağ yaprağı ve bizim coğrafi işaretli ürünümüz. Bu sene dondan kaynaklı bir gecikme yaşandı. Özellikle yaprak hasadında bir düşüş olabilir düşüncesi gerçekleşmişti ama gördüğümüz kadarıyla ve çiftçilerden aldığımız bilgilerle yaprak hasadında çok ciddi bir düşüş yok. İnşallah yine 2 milyar lira civarında bölgemize bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz." dedi.

Yaprağın Avrupa dahil birçok ülkeye ihraç edildiğini ifade eden Başkan Karagöl, coğrafi işaretli ürünlerin bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti. Türkiye’nin her bölgesine ve dünyanın en ücra köşelerine Erbaa yaprağını ihraç ettiklerini vurgulayan Karagöl, ürünlerin yurt dışına gönderilmesinde kalıntı olmaması için çiftçilerin hasat ve bekleme sürelerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

YAPRAKTA KAYIP YOK, ÜZÜMDE VERİM DÜŞÜK

Bu sezon, Erbaa’daki yaprak hasadında ciddi bir kayıp yaşanmazken, üzüm üretiminde ise yaklaşık yüzde 50 oranında kayıp öngörülüyor. Karagöl, “Üzümde birazcık düşüş var bu sene. Yaklaşık yüzde 50 civarında dondan kaynaklı bir etkilenme söz konusu.” ifadelerini kullandı.

Coğrafi işareti alınmış ve tadı tescillenmiş Erbaa narince bağ yaprağının, Erbaa ve bölge ekonomisine bu yıl da önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Karagöl, çiftçilerin bu sezonda bereketli ve kazançlı bir dönem geçirmesi temennisinde bulundu.

Karagöl, ayrıca, yaprağın kalitesinin korunması ve katma değerinin artırılması için çiftçilerin hasat zamanına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatarak, ihracat hedeflerinin güçlü bir şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.