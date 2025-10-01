Kurutulmuş incirlerin fiyatları bu yıl artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl 300-350 TL arasında değişen yemişlik kuru incirler artık 400 ila 500 TL arasında satılıyor.



Pekmez ve incir ekmeği için ayrılan kuru incirler ise daha düşük fiyatlarla alıcı buluyor. Önceden 200-250 TL arasında satılan bu ürünlerin yeni kilogram fiyatı 270 ile 335 TL arasında değişmekte.

Çiftçiler, kuru incirin üretim maliyetinin düşük olduğunu, bu nedenle satılan her ürünün aile bütçesine önemli katkı sağladığını vurguluyor.

HASADI DOMUZLARLA PAYLAŞIYORLAR

Hataylı üreticiler, hasat sürecinin incirleri toplamakla bitmediğini, ardından kurutma işleminin başladığını belirtiyor. Ancak incir hasadının yarısının kendilerine, diğer yarısının ise domuzlara gittiğini ifade ediyorlar. Gündüz yere düşen incirlerin kendisine ait olduğunu söyleyen deneyimli çiftçiler, gece düşenlerin ise domuzlara kaldığını dile getiriyor.

ZAHMETLİ KURUTMA SÜRECİNDE SONA GELİNDİ

Kuru incir, farklı aşamalardan geçiyor. İlk etapta yemişlik için ayrılan incirler seçiliyor. Ardından bir kısmı pekmez yapımında değerlendiriliyor. Köylüler, kuru incirlerin üzerlerindeki artanların temizlenmesi için sıcak suyla elden geçirdiklerini belirtiyor.

Bu yıl artan fiyatlarla birlikte çiftçiler, kuru incirin kilosunu 400 ila 500 TL arasında sattıklarını, pekmez veya incir ekmeği yapmak isteyenlere satılan incirlerin ise 270 ila 335 TL arasında alıcı bulduğuna dikkat çekmekte.