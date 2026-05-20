Saba Tümer’in programına konuk olan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, özel hayatıyla ilgili ilk kez bu kadar samimi açıklamalar yaptı. Dünyaevine girmeye hazırlanan Kaya, evlilik teklifini nerede yaptığını anlatırken kullandığı “Frank Sinatra burada evlenme teklifi etmiş dediler, ben de ettim” sözleriyle dikkat çekti.

FRANK SİNATRA İLE AYNI YERDE TEKLİF ETTİ

Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, katıldığı programda hem ilişkisinden hem de evlilik planlarından söz etti. Ünlü isim, sevgilisine evlilik teklifini The Beverly Hills Hotel’de yaptığını açıkladı.

Kaya, teklif anını şu sözlerle anlattı:

“Frank Sinatra burada evlenme teklifi etmiş dediler, ben de edeyim dedim. Güzel fikir… Beverly Hills Hotel’deydik. Zaten evlenmeye karar vermiştim ama sürpriz yapmayı sevmem. Ansızın kahvaltıda teklif ettim.”

KIŞIN NİKAH YAPACAK

Ünlü komedyen, düğün planlarıyla ilgili de konuştu. Nişan ve düğün yapmayı düşünmediklerini belirten Kaya, yurt dışında sade bir nikâh planladıklarını söyledi. Nikâhın kış aylarında gerçekleşeceğini ifade eden ünlü isim, “Allah nasip ederse kışın yapacağız” dedi.

Evlilik kararını nasıl verdiğini de anlatan Hasan Can Kaya, “Ciddi ilişki sizin birine olan hissiniz dışında, ruh hali olarak da hazır olduğunuz bir dönem olmalı” ifadelerini kullandı.

''GÖSTERİŞİ SEVEN BİRİSİ DEĞİL''

Sevgilisi hakkında da konuşan Kaya, partnerinin gösterişten uzak biri olduğunu belirterek, “Gösterişi seven birisi değil, sade ve doğal bir hayatı var” dedi.