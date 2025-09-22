'Konuşanlar' programının sunucusu Hasan Can Kaya, sahneye çıkardığı bir seyirciyi komedyen Şahan Gökbakar'a benzetti. Hatta bu benzetmeyi desteklemek için Gökbakar'ın 10 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını da ekrana yansıttı. Söz konusu anları izleyen Gökbakar ise sessiz kalmadı.

Instagram'da yayınladığı videoda, sahneye çıkan seyirciyi göstererek "Yeni program başladı biliyorsunuz. Bir izliyeyim dedim ilk bölümünü. Bir de ne göreyim. İlk bölümde bir seyirciyi çıkarmış. 'Sen Şahan'a benziyorsun' diyor. 10 sene önceki halime... Allah aşkına bu çocuk bana mı benziyor? Eğer bana benziyorsa Hasan Can da ona benziyor" dedi.

Gökbakar'ın bu göndermesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.