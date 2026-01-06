Komedyen Hasan Can Kaya, konuk olduğu bir programda hayatındaki en büyük pişmanlığının usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'dan aldığı başrol teklifini reddetmesi olduğunu söyledi.

Hasan Can Kaya durumu şöyle açıkladı:

"O dönemde hem dizi hem turne hem de 'Konuşanlar' programının çekimi devam ediyordu. Erzurum'da aralık ayında çekecekti ve bu yoğunluk sebebiyle gidememiştim."

"Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım bu oldu. Keşke gitseydim; diziyi ve turneyi iptal etseydim."

Nuri Bilge Ceylan

'HEMEN GİDERİM'

Kaya "Tekrar teklif gelirse oynar mısın?" diye sorulduğunda ise "Hemen giderim. Nuri Abi buradayım" diyerek ünlü yönetmene seslendi.

Merve Dizdar, 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki performansıyla 76'ncı Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmuştu.