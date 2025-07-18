LEROS’TA BAŞLAYAN SAĞLIK SORUNU, BODRUM’DA TEDAVİYLE SÜRECEK

Gazeteciliğin duayen isimlerinden Hasan Cemal, tatil yaptığı sırada fenalaşınca Leros Adası’ndaki hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerin ardından, mevcut imkanların yeterli olmadığı değerlendirildi ve ileri tetkik ile kapsamlı tedavi için daha donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi.

DENİZ AMBULANSIYLA TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Sağlık durumu yakından takip edilen Cemal, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ne ait deniz ambulansıyla Leros Adası’ndan alınarak Bodrum’a taşındı. Nakil sırasında bilincinin açık olduğu öğrenilen deneyimli gazeteci, Bodrum’da bulunan özel bir hastaneye ambulansla ulaştırıldı.

TEDAVİSİ BODRUM’DA DEVAM EDECEK

Hasan Cemal’in sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklama yapılmazken, tedavisinin Bodrum’daki hastanede sürdürüleceği belirtildi. Türk basınının simge isimlerinden biri olan Cemal’in durumu, hem meslektaşları hem de okurları tarafından yakından izleniyor.