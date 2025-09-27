2017'de Hasan Dere ile evlenip Almanya'da kendine yeni bir hayat kuran oryantal Asena, geçen günlerde sessiz sedasız boşanmıştı.

"RUHSATTA BENİM ADIM YAZIYOR"

48 yaşındaki Asena, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Üzerinde Hasan Dere'nin baş harflerinin olduğu, Almanya plakalı 42 milyon lira değerindeki aracı ile dikkat çeken eski oryantal "Araç benim. Ruhsatta adım yazıyor" dedi.

"ŞİMDİ DANS ZAMANI"

Boşanmayla ilgili sorular üzerine "Vatana millete hayırlı olsun" diyen Asena, sahnelere döneceğini açıkladı: "Kaldığımız yerden devam. Ayın 27'sinde Bülent Ersoy'la sahnem var."

Ece Erken, sunuculuğunu yaptığı programda Asena ile konuştuğunu, eski oryantalin işine dönmek istediğini ve hayallerinin peşinden gitmek istediğini ancak Dere'nin ailesinin bu konuya sıcak bakmadığını söylemişti.

"SEKTÖRÜN BANA İHTİYACI VAR"

'İbo Show' programında sergilediği dans performansıyla bir döneme damga vuran Asena, geçen yıl verdiği bir röportajında sahneleri özlediğini söylemiş ve "Sahneyi şovla birleştirmeyi özledim. Sektörün bana ihtiyacı var" demişti.