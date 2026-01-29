Galatasaray son maçta Manchester City'e 2-0 mağlup olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını ilk 24 içinde bitirdi ve son 16 için play-off oynamaya hak kazandı.

Sarı-kırmızılıların play-off turunda muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus olurken Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında Galatasaray'ın tur şansını değerlendirdi.

Şaş'ın açıklamaları şöyle:

"Ben, Manchester City maçının 2. yarısındaki pas oranını alıyorum Galatasaray için. Bir de Bodo/Glimt maçındaki baskıyla kazanılan toplarla hayal ediyorum, oradaki pozisyona girmeyle hayal ediyorum. Galatasaray'a kim çıkarsa çıksın şansların yüzde 50, yüzde 50 olduğunu düşünüyorum. Hatta Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum.

Yeni transferler de yazılacak listeye, kadro çok geniş olacak. Galatasaray'ın o maçların öncesinde veya sonrasında bazı oyuncularını dinlendirme şansı olacak. Fizik kaliteyi de koyduğun zaman neden Galatasaray bir tur daha yükselmesin diye düşünüyorum. Onun için gönlüm rahat. Galatasaray yenilse bile gönlüm rahat çünkü o kadroyu elinde bulacak."

GALATASARAY'IN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sarı-kırmızılılar, play-off turunda Atletico Madrid ya da Juventus ile karşı karşıya gelecek. 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakibi belli olacak.

Play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat, rövanş ile 24-25 Şubat tarihinde oynanacak.