Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup edip kupayı müzesine götürmeyi başardı. Fenerbahçe’nin yeni transferi Guendouzi skoru belirleyen golü atarken maçın da oyuncusu seçildi.

Karşılaşma sonrası ise yorumcu Hasan Şaş’ın 20 gün önce Guendouzi ile ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündeme oturdu.

‘Oyun zekası yok’

Yaklaşık 20 gün önce SporON kanalında konuşan yorumcu Hasan Şaş’ın Guendouzi hakkındaki konuşmaları şu şekilde:

"Guendouzi'ye 3 milyon euro vermem. Sara'ya sarılırım gitme diye. Guendouzi diye bir şeyi ben ne duymuş olayım ne görmüş olayım. Sakın ha, Sakın. Bak en büyük transfer hatası olur bu. Bizim ülkemizde orta saha oyuncuları kreatif oyuncular seçiyoruz, yani yetenekli, Yunus, Torreira, baskı yapıyor alıyor topu dönüyor. Bu Guendouzi'yi düşün bugünkü Antalya maçında, bak bu adamın şut özelliği yok, pas özelliği yok, ara pası yok, ceza sahası içinde pozisyon üretkenliği yok, oyun zekası yok.

‘Lemina’nın sol kramponunu taşıtırsam…’

Bak size 3 milyon euroya verseler de almayın. Sakın ha. Bak Lemina'nın sol kramponunu taşıtırsam hiçbir şey bilmiyorum. Sakat Lemina'ya razıyım bak. Büyük takım orta sahası değil. Bu oyuncu asla olmaz bak Galatasaray'a. Büyük takım orta sahası olmak birçok özelliği içerisinde barındıran şeylerdir, yeteneklerdir. Oyunun iki yönünü oynayabilmek, oyun görüşü. Bak bu oyuncunun uzun pası yok ya." demişti.