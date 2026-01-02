CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AKP’ye katılacağı iddia edildi.
İddiayı sosyal medya hesabında duyuran Gazeteci İsmail Saymaz, "CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye katılıyor" dedi.
CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AKP’ye katılacağı iddia edildi.
İddiayı sosyal medya hesabında duyuran Gazeteci İsmail Saymaz, "CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye katılıyor" dedi.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.