CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AKP’ye katılacağı iddia edildi.

İddiayı sosyal medya hesabında duyuran Gazeteci İsmail Saymaz, "CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye katılıyor" dedi.